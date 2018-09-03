Назначен новый вице-министр нацэкономики РК

Им стал Асет Иргалиев.

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов представил коллективу министерства вновь назначенного вице-министра Асета Иргалиева, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства нацэкономики Самал Ибраева.

Представляя его кандидатуру, Тимур Сулейменов сообщил, что новому заместителю предстоит курировать вопросы международной экономической интеграции.

Министр выразил уверенность, что новый заместитель применит накопленный опыт, знания и профессиональные навыки для достижения поставленных задач.

В свою очередь, Асет Иргалиев поблагодарил руководство за оказанное доверие и выразил готовность к дальнейшей плодотворной работе во благо развития страны.

Асет Иргалиев с отличием закончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) со степенью бакалавра в области экономики государственной политики (Алматы, Казахстан). Окончил Международную школу бизнеса Йонкопингсо степенью бакалавра наук в области международной экономики (Jönköping University, Швеция), Йоркский университет со степенью магистра наук в экономике (TheUniversityofYork, Великобритания), Ноттингемский университет со степенью магистра философии в экономике (TheUniversityofNottingham, Великобритания).

Асет Иргалиев имеет степень PhD в экономике Лондонского университета (TheUniversityofLondon, Великобритания).

Трудовую деятельность начинал в качестве регионального экономиста по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии в экономическом департаменте Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) в Лондоне.

С января 2013 года по июнь 2016 года занимал должности директора центра развития предпринимательства, заместителя председателя правления, председателя правления АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК.

С декабря 2016 года по июль 2017 года работал советником Премьер-Министра Республики Казахстан.

До назначения на должность вице-министра работал заведующим Центра проектного управления Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

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