Третий год подряд казахстанские паломники возвращаются домой в полном составе

Последний самолет из Саудовской Аравии прибыл в Шымкент 1 сентября.

В Казахстан благополучно вернулись все 3000 паломников, уехавших во второй половине августа в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

- На сегодняшний день все казахстанцы, совершившие паломничество в Мекке и Медине, вернулись домой целыми, здоровыми, невредимыми, - говорит руководитель отдела хаджа ДУМК Айдар Салкынбаев. – Последний самолет, прибывший из Саудовской Аравии с казахстанскими паломниками на борту, совершил посадку в аэропорту города Шымкента 1 сентября. Здоровье у наших граждан удовлитворительное, жалоб нет.

Напоминаем, в этом году в Казахстане выехали на хадж по квоте 3000 человек. На всем пути следования им оказывали услуги 18 хадж-компаний, начиная от перевозки и дислокации и кончая оказанием всяческой помощи и решением различных организационных вопросов, которые возникали на месте прибытия.

Кроме этого, сотрудники Хадж-Миссии Казахстана регулярно встречались с паломниками, читали для них проповеди, знакомили их с фетвами, своевременно доносили им всю необходимую информацию, например, о том, как правильно совершать хадж, питаться, следить за здоровьем, рассказывали о санитарно-гигиеническом состоянии отелей, кухни и так далее.

Также с паломниками работали группы врачей. Первую медицинскую помощь оказывали 18 высококвалифицированных врачей, специально выехавших для этих целей в составе хадж-компаний. В городах Мекке и Медине на время паломничества были открыты центры по оказанию медицинских услуг, которые работали круглосуточно и где были все необходимые лекарства и препараты. Таким образом, во время хаджа казахстанские паломники пользовались услугами исключительно отечественных врачей.

Это уже третий год подряд, как казахстанские паломники возвращаются домой в полном составе, без потерь.

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