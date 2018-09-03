Яндекс.Такси запустило страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей на сумму до 2,5 млн тенге

Поездки для пользователей не подорожают: все платежи партнёрам-страховщикам Яндекс.Такси будет компенсировать за свой счёт.

Яндекс.Такси запустило собственную программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей совместно с партнерами во всех 20 городах Казахстана, где работает сервис. Страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные через приложение Яндекс.Такси.

Максимальная компенсация по программе составляет 2,5 млн тенге. На эту сумму на время поездки застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир. Первыми партнёрами программы стали страховые компании Amanat и «Казахинстрах».

«Мы стали первым в Казахстане онлайн-сервисом заказа такси, который страхует жизнь и здоровье пассажиров и водителей. Законодательство Республики не требует этого от нас, но мы хотим, чтобы пользователи и водители чувствовали себя защищёнными. Не все местные компании могут позволить себе такие проекты, но мы, крупная международная платформа, можем и видим в этом свою ответственность, пусть и добровольную», — говорит Тамирлан Шапиев, исполнительный директор Яндекс.Такси по развитию рынков Центральной Азии.

В случае ДТП пассажирам и водителям нужно через приложение обратиться в службу поддержки Яндекс.Такси. Они получат контакты компании, застраховавшей поездку, и подробные инструкции о том, что нужно делать.

Поездки для пользователей не подорожают: все платежи партнёрам-страховщикам Яндекс.Такси будет компенсировать за свой счёт.

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