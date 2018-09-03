Восстановлена хронология гибели астанчанки после укуса насекомого

Изначально пациентка пыталась сама бороться с осложнениями после укуса, однако вскоре вновь почувствовала недомогание.

В Управление общественного здравоохранения Астаны прокомментировали летальный случай с женщиной в приемном покое "Городской больницы №1". Как выяснилось, девушка скончалась всего за несколько часов, передает Zakon.kz.

Пациентка М. 1990 года рождения поступила в больницу в 15:40. При обращении отмечались жалобы на слабость, выраженный отек лица в области левой надбровной дуги, боль и кожный зуд в месте укуса. Со слов пациентки, накануне вечером она получила укус неизвестного насекомого. В течение ночи беспокоили вышеперечисленные жалобы, самостоятельно приняла таблетку "Супрастин". Отмечала временное улучшение.

После нарастания жалоб, девушка обратилась в Больницу. Пациентка осмотрена специалистами, назначено лечение согласно утвержденных протоколов лечения. При введении препарата "Преднизолон" пациентка почувствовала себя плохо, после чего потеряла сознание. В срочном порядке были вызваны реаниматологи, пациентка госпитализирована в противошоковую палату, у пациентки отмечается остановка сердца. Начаты реанимационные мероприятия в полном объеме. Реанимационные мероприятия продолжались безрезультатно в течение 50 минут. В 17:30 минут констатирована биологическая смерть.

Далее по алгоритму ответственным врачом вызвана полиция и криминалисты. Сотрудниками полиции опрошены все участники данного случая и изъяты использованные ампулы препаратов. Вынесено постановление на проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Данный вопрос взят на контроль, проводится служебное расследование, отметили в управлении.

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