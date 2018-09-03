В Казахстане планируют создать комиссию по примирению детей

Это также будет подготавливать молодежь к зрелой жизни.

На пресс-конференции в правительстве уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева рассказала об имеющихся проблемах в сфере защиты прав детей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Буквально за 2 месяца с того момента, как я занимаю эту должность, поступило более 80 обращений, также были на приемах. Это видно из обращений. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на проблемы семейных взаимоотношений, алиментных обязательств, социальных, жилищных прав, правового статуса членов семьи, порядка воспитания детей, реализация права на охрану здоровья и на образование. Рассматривая обращения, я как уполномоченный, разъясняю требования действующего законодательства, подключаю госорганы, министерства, ведомства к разрешению, либо разъясняю порядок обжалования действий/бездействий властей. То есть практически налицо, когда местные исполнительные органы, к сожалению, надлежаще разъясняют те или иные законные права и интересы граждан», - констатировала она.

Кроме того, по ее словам, «по обращениям граждан отмечается агрессивность и конфликтное неумение понять друг друга».

«Это основные причины нарушения прав и интересов детей. Дисгармония в семейных отношениях снижает психоэмоциональное состояние и самооценку ребенку как личности. Тема исполнения отцовских, материнских обязанностей на сегодня злободневна. К сожалению, эгоистичное отношение матери, практически природой созданной, чтобы заботиться о детях, приводит к тому, что детей бросают. Мы их потом ищем, обнаруживаем. Мы должны тогда проводить обучение молодых семей. Многие на местах не знают, что есть молодежные центры здоровья. Подростки, особенно в школах, об этом не знают», - подчеркнула С. Айтпаева.

Также она отметила, что имеются обращения по сфере образования, здравоохранения, правоохранительных органов, судов и местных исполнительных органов.

«Касательно конфликтных ситуаций в школах и дошкольных учреждениях - здесь путь видится в оснащении видеокамерами. Затем можно создавать комиссию по примирению детей, куда можно включать непосредственно учеников старших классов, которые себя положительно показали в этом направлении. Это же также будет подготавливать молодежь к зрелой жизни. А также подбор воспитателей. К подбору воспитателей нужно относиться тщательно. В этом отношении уже программа соответствующим министерством образования разрабатывается и будут вноситься предложения», - сообщила уполномоченный.

В то же время она отметил, что имеет место неконструктивное поведение местной власти, органов здравоохранения в части, «когда есть проблема у учащихся либо обращающегося гражданина».

«В связи с этим предлагается создание так называемую детскую медиацию, когда должны к этой медиации подключаться почетные граждане, ветераны труда, депутаты маслихатов и так далее. То есть организационно на центральном уровне у нас меры приняты. Здесь не хватает у нас непосредственного исполнения и применения законов на местах», - заключил С. Айтпаева.

Ксения Давыдова, Астана

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