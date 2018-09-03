За неделю полицейские Астаны доставили в ОВД более 200 несовершеннолетних

Проверено более 300 увеселительных заведений.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» проводится в Астане, сообщает zakon.kz со ссылкой на местную полицейскую службу ДВД г.Астаны.

Мероприятие проводится в период с 27 августа по 5 сентября 2018 года. Цель - выявление и пресечение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе в группах (хулиганств, грабежей, краж, вымогательств и т.д.), фактов употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических и психотропных веществ, их нахождения в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей, а также изъятия у несовершеннолетних незаконно хранящихся предметов.

В проведении мероприятия принимают участие местные исполнительные органы, Управление образования, Управление здравоохранения, родительские комитеты, и неправительственные организации.

По итогам 7 дней проведения ОПМ «Подросток» проверено более 300 увеселительных заведений (рестораны, кафы, бары, ночные клубы, компьютерные клубы и т.д.) и мест массового скопления молодежи (парки, скверы,зоны отдыха и т.д.). По результатам которой, выявлены около 200 административных правонарушений, более 220 несовершеннолетних доставлены в ОВД, 6 неблагополученных семей поставлены на профилактический учет и т.д.

В ходе проведения мероприятия совместно с представителями заинтересованных государственных органов в общеобразовательных школах для учащихся школ организованы беседы, лекции, брифинги, круглые столы на правовую тематику.

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