Борису Моисееву стало плохо на похоронах Кобзона

Долгое время Моисеев не появлялся на публике после перенесённого инсульта.

Прощание с народным артистом Иосифом Кобзоном состоялось в Концертном зале имени Чайковского, сообщает Life.ru.

Проводить в последний путь Иосифа Кобзона пришли артисты театра и кино, деятели искусства и его коллеги по сцене. Среди всех знаменитостей был замечен Борис Моисеев, который знал Иосифа Давыдовича более 30 лет. Последний всячески помогал ему, в том числе и оплачивал дорогостоящее лечение.

Долгое время Моисеев не появлялся на публике после перенесённого инсульта, из-за которого у Бориса перестали двигаться верхняя губа и левая рука, но со временем артист всё-таки немного восстановился. Он нашёл в себе силы прийти и попрощаться с другом и наставником.

На пороге Концертного зала имени Чайковского он появился в траурной одежде и с белым букетом роз. Сопровождали Бориса Моисеева помощники, которые вели его под руки.

После прощальной церемонии Борис уже нашёл в себе силы идти самостоятельно. Но через некоторое время ему стало плохо, и уводить его пришлось опять под руки до начала похорон.

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