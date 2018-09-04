В Казахстан прибыли китайские военные

Делегация Центрального военного Совета Китая посетила Национальный университет обороны.

В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялась встреча главы оборонного ведомства Нурлана Ермекбаева с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником авиации Сюй Циляном, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности в регионе.

Также в Астане военная делегация Китая посетила Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы, где ознакомилась с учебно-методической и материальной базой университета, а также для зарубежных гостей была организована экскурсия в Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра ВС РК.

Отметим, что на сегодняшний день благодаря пристальному вниманию лидеров двух государств, отношения между оборонными ведомствами Казахстана и Китая развиваются в доверительном и поступательном направлении.

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