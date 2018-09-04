Ребенок выпал с пятого этажа в Уральске
Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму.
Фото : inform.kz4 сентября 2018, 06:00
Трехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Уральске, передает МИА «Казинформ».
По данным пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусуновой, инцидент произошел 1 сентября в девятом микрорайоне.
«Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Находится в реанимации городской многопрофильной больницы. Состояние тяжелое. Проведены консультации окулиста, челюстно-лицевого хирурга и реаниматолога»,- сообщила она.
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