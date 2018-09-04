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Ребенок выпал с пятого этажа в Уральске

Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму.

Фото : inform.kz4 сентября 2018, 06:00

Трехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Уральске, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусуновой, инцидент произошел 1 сентября в девятом микрорайоне.

«Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Находится в реанимации городской многопрофильной больницы. Состояние тяжелое. Проведены консультации окулиста, челюстно-лицевого хирурга и реаниматолога»,- сообщила она.


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