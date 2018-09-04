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Названо самое выгодное время для бронирования отелей

Изменение даты поездки на несколько дней может оказаться очень выгодным.

Фото : © Depositphotos / DragonImages4 сентября 2018, 06:25

Резервировать номера в отелях необходимо в непопулярный сезон, об этом говорится в анализе, который провел сервис путешествий Kayak, сообщает РИА Новости.

Выводы экспертов основаны на анализе популярных среди туристов направлений за последний год.

Так, 17 января средняя стоимость гостиничного номера в Праге снижается до 22 фунтов (около 1,9 тысячи рублей) по сравнению с предновогодними днями. А в Марракеше стоимость проживания 7 апреля окажется почти в 10 раз меньше, чем в самую дорогую ночь — 28 июля.

По словам директора Kayak Europe Джон-Ли Саез, ни для кого не является секретом тот факт, что путешествия в непопулярный сезон обходятся дешевле, однако проведенное исследование показывает, что изменение даты поездки на несколько дней может оказаться очень выгодным.


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