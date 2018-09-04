ФИФА назвала всех претендентов на приз за самый красивый гол года

Среди них - Бэйл, Роналду, Месси, Салах и другие.

ФИФА огласила список всех десяти номинантов на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года, передает Vesti.kz.

В нее вошли валлиец Гарет Бэйл ("Реал"), Денис Черышев (сборная России), грек Лазарос Христодулопулос ("Олимпиакос"), португалец Криштиану Роналду (за гол в составе "Реала"), уругваец Джорджиан де Арраскаэта (бразильский "Крузейро"), австралиец Райли Макгри ("Ньюкасл Джетс"), аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), Бенжамен Павар (сборная Франции), Рикарду Куарежма (сборная Португалии) и египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Обладатель приза Пушкаша будет назван в Лондоне 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА The Best.

Приз Пушкаша, названный в честь легендарного венгерского форварда, вручается с 2009 года. На него номинируются игроки вне зависимости от пола, а победитель выбирается голосованием болельщиков на официальном сайте ФИФА.

Последним обладателем приза Пушкаша был француз Оливье Жиру, а до него приз получали Роналду, турок Хамит Алтынтоп, бразилец Неймар, словак Мирослав Стох, швед Златан Ибрагимович, колумбиец Хамес Родригес, бразилец Венделл Лира и малазиец Фаиз Субри.

Стоит отметить, что Алтынтоп получил награду за гол в победном матче квалификации Евро-2012 против Казахстана (3:0) в Астане. Приз Пушкаша в 2010 году турку лично вручил казахстанский вратарь Андрей Сидельников.

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