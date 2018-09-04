На Байконуре все готовые к запуску корабли "Союз" перепроверят на брак

В настоящее время на Байконуре находятся три корабля, предназначенных для запуска к МКС.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" проверит на наличие следов от сверла все находящиеся на хранении на космодроме Байконур и находящиеся в производстве в подмосковном Королеве космические корабли "Союз" и "Прогресс", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"В рамках ведущегося расследования причин нештатной ситуации на космическом корабле "Союз МС-09", на котором была зафиксирована утечка воздуха, что поставило под угрозу жизни космонавтов на Международной космической станции, принято решение обследовать все имеющиеся и находящиеся в производстве корабли "Союз" и "Прогресс" на наличие следов производственного брака", — сказал собеседник.

По его словам, такое решение было принято внутренней комиссией РКК "Энергия" по итогам совещания, прошедшего в понедельник. Проверка кораблей, которые находятся в производстве на территории РКК "Энергия" в Королеве начнется в ближайшее время, проверка на Байконуре стартует со следующей недели.

В настоящее время на Байконуре находятся три корабля, предназначенных для запуска к МКС. Это доставленный на прошлой неделе для пилотируемого пуска в декабре корабль "Союз МС-11", корабль "Союз МС-10" и грузовой корабль "Прогресс МС-10" для запуска в октябре.

Одновременно в РКК "Энергия" продолжают собирать корабли, которые планируется запустить в 2019 году. Уже в середине сентября должно быть завершено производство грузового корабля "Прогресс МС-11", который в 2019 году первым из российских аппаратов отправится на МКС – его старт намечен на 7 февраля 2019 года.

Всего в разных стадиях готовности находится более десятка кораблей, поскольку срок создания каждого занимает до двух с половиной лет.

Инцидент с утечкой воздуха на МКС

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж обнаружил "микротрещину" в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что утечка воздуха в космическом корабле "Союз МС-09", пристыкованном к Международной космической станции, была вызвана отверстием от сверла, которое было закрыто клеем. Ранее космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения микротрещины обнаружены нефабричные следы клея.

Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите.

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