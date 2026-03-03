На Байконуре готовится к запуску корабль "Прогресс"

На космодроме Байконур стартовала подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС‑33", назначенного на 22 марта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 марта рассказала пресс-служба "Роскосмоса" в своих официальных соцсетях. Так, уже восстановлена кабина обслуживания 31-ой стартовой площадки. С этой площадки на Байконуре осуществляется российская пилотируемая программа.

"Было подготовлено и покрашено 2350 кв. м. конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено более 250 погонных метров сварных швов", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Роскосмос

По данным "Роскосмоса", наиболее сложной задачей стал монтаж некоторых элементов кабины длиной 19 метров и массой порядка 17 тонн, которые устанавливались через огневой проем.

"Для этого была разработана специальная методика", – уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Руководство американской авиакомпании устроила для пятилетнего мальчика VIP-экскурсию.