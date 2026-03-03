#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Наука и технологии

На Байконуре готовится к запуску корабль "Прогресс"

Прогресс МС-33, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 02:40 Фото: Telegram/Роскосмос
На космодроме Байконур стартовала подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС‑33", назначенного на 22 марта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 марта рассказала пресс-служба "Роскосмоса" в своих официальных соцсетях. Так, уже восстановлена кабина обслуживания 31-ой стартовой площадки. С этой площадки на Байконуре осуществляется российская пилотируемая программа.

"Было подготовлено и покрашено 2350 кв. м. конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено более 250 погонных метров сварных швов", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Роскосмос

По данным "Роскосмоса", наиболее сложной задачей стал монтаж некоторых элементов кабины длиной 19 метров и массой порядка 17 тонн, которые устанавливались через огневой проем.

"Для этого была разработана специальная методика", – уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Руководство американской авиакомпании устроила для пятилетнего мальчика VIP-экскурсию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
На "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля
21:00, 15 мая 2025
На "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля
С Байконура к МКС полетел грузовой корабль с оборудованием и едой для экипажа
21:28, 11 сентября 2025
С Байконура к МКС полетел грузовой корабль с оборудованием и едой для экипажа
"Как будто в кино!": туристы поделились своими впечатлениями от запуска космического корабля с Байконура
16:59, 28 февраля 2025
"Как будто в кино!": туристы поделились своими впечатлениями от запуска космического корабля с Байконура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елену Рыбакину включили в число фавориток турнира в Индиан-Уэлссе
02:50, 04 марта 2026
Елену Рыбакину включили в число фавориток турнира в Индиан-Уэлссе
Португальский теннисист высказался о взрывах в Фуджейре: Всё произошло слишком близко
02:21, 04 марта 2026
Португальский теннисист высказался о взрывах в Фуджейре: Всё произошло слишком близко
Триумфаторы Almaty Open смогли покинуть Дубай и вылетели на турнир в Индиан-Уэллсе
01:49, 04 марта 2026
Триумфаторы Almaty Open смогли покинуть Дубай и вылетели на турнир в Индиан-Уэллсе
"Башакшехир" с узбекскими футболистами в составе потерпел поражение в Кубке Турции
01:17, 04 марта 2026
"Башакшехир" с узбекскими футболистами в составе потерпел поражение в Кубке Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: