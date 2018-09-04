Казахстан возглавляет медальный зачет Всемирных игр кочевников

На данный момент сборная Казахстана завоевала 19 медалей.

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) проходят Всемирные игры кочевников, в которых принимают участие и казахстанские спортсмены, сообщает Sports.kz.

Церемония открытия турнира состоялась 2 сентября. На данный момент сборная Казахстана завоевала 19 медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых. С этими цифрами Казахстан лидирует в общекомандном медальном зачете. На втором месте идет Кыргызстан (5-5-8 — 18), на третьем — Туркменистан (5-5-2 — 12).

Всего во Всемирных играх кочевников принимают участие 80 стран мира — в том числе и те, которые не являются традиционно кочевыми. Атлеты выступят в 37 видах спорта. Отметим, что это третий по счету турнир: первые Игры прошли в 2014 году, вторым — в 2016-м (также в Чолпон-Ате).





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