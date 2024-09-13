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Итоговый медальный зачет Всемирных игр кочевников: победа за Казахстаном

Итоговая таблица медального зачета Всемирных игр кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 15:53 Фото: Центр национальных и конных видов спорта
Опубликована итоговая таблица по количеству медалей у сборных стран мира, принимавших участие во Всемирных играх кочевников. Казахстан занял первое общекомандное место, сообщает Zakon.kz.

По итогам Игр Казахстан убедительно опередил соперников в медальном зачете: в копилке наших спортсменов 114 медалей. Из них 44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых.

На втором месте – команда из Кыргызстана. У них в копилке 18 золотых медалей, 21 серебряная и 25 бронзовых.

Третье почетное место занимает Узбекистан с 11 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

Медальный зачет Всемирных игр кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 15:53

Фото: worldnomadgames.kz

Всего за национальную сборную Казахстана выступали 216 спортсменов в 21 виде спорта.

Шестой день соревнований принес в копилку национальной сборной Казахстана 25 медалей. Среди них 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых

Всемирные игры кочевников завершились в Астане сегодня, 13 сентября. Одними из последних триумфальных выступлений стали соревнования с ловчими птицами. В категории "Охота с беркутом" первое место с птицей Алгыр занял Кунтуган Серикбек из Астаны. В категории "Охота с ястребом" золотую медаль завоевал Кудайберген Рауилұлы из Астаны с птицей Найзатуяк.

Церемония закрытия V Всемирных игр кочевников пройдет 13 сентября в национально-культурном комплексе "Этноаул".

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