До 20% повысят зарплату медикам в 2019 году

Повышение предусмотрено в первую очередь врачам первичной медико-санитарной помощи.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на заседании Правительства РК сообщил о внедрении сдельной системы оплаты труда врачей общей практики, профильных специалистов с 2019 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках направления по повышению компетенции специалистов ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) планируется внедрить расширенный функционал специалистов ПМСП с учетом делегирования полномочий от профильных специалистов и обеспечить совершенствование подготовки врачей ПМСП путем внедрения стандартов последипломного обучения семейных врачей», - сказал он.

По его словам, с целью мотивации работников в 2019 году будет внедрена сдельная оплата труда врачей общей практики, профильных специалистов с поэтапным повышением тарифов на их услуги.

«Это позволит повысить уровень зарплаты медиков ПМСП до 20%. Дальнейшее разукрупнение участков до 1700 человек на 1 врача ПМСП обеспечит снижение нагрузки на медработника», - уточнил глава ведомства.

Также министр отметил, что в рамках Фонда социального медстрахования будет обеспечено финансирование ПМСП только в пределах установленных размеров прикрепленного населения, не более 1700 человек на один участок врача ПМСП.

«Это позволит улучшить профилактику заболеваний и их осложнений», - подчеркнул Е. Биртанов.

По его данным, сегодня средняя заработная плата врача с учетом стимулирующего компонента составляет 135 тысяч тенге, профильного специалиста составляет 85 тысяч тенге, что "показывает на низкий уровень заработной платы в республике".

Ксения Давыдова, Астана

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