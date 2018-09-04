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В РК заработает единая база электронных паспортов здоровья

До конца 2020 года планируется 100% обеспечение населения страны электронными паспортами здоровья.

Фото : Устинка LIVE4 сентября 2018, 11:16

На заседании правительства РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о запуске единого банка электронных паспортов здоровья в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

"В рамках цифровизации ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в текущем году планируется запуск платформы интероперабильности, которая позволит поэтапно интегрировать все медицинские информационные системы и запустить единый банк электронных паспортов здоровья населения страны", - сказал он.

По его словам, внедрение мобильных приложений и цифровых технологий позволят удаленно в режиме реального времени отслеживать состояние человека, фиксируя их в персональных электронных записях.

"С этой целью до конца 2020 года планируется 100% обеспечение населения страны электронными паспортами здоровья", - отметил глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана


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