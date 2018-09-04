Курс доллара достиг 368 тенге в обменниках
Средневзвешенный курс доллара США составил 366,95 тенге.
Фото : mehrnews.com4 сентября 2018, 11:32
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz .
Средневзвешенный курс доллара США составил 366,95 тенге за доллар, объем торгов – 53,9 млн долларов.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3971 тенге за рубль, объем торгов – 11,5 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,7200 тенге за юань (+0,3960 тенге), объем торгов – 1,5 млн юаней (+1 000 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 367-368 тенге, евро - 426,3-428,3 тенге, рос.рубля - 5,39-5,44 тенге.
В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4935463-b074c1211f9612ab2eecbff20f28dad8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...