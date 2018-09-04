За год в Казахстане сократилось число работающих крупных предприятий

Лидером среди регионов по числу активных крупных предприятий является Алматы.

Число активных крупных предприятий страны на конец июля 2018 года составило 2239 единиц против 2265 годом ранее (минус 1,1% за год). Об этом говориться в исследовании Finprom, сообщает Zakon.kz.

Наибольшее количество работающих крупных компаний в июле бизнес-регистр РК фиксировал в 2015 году - 2351. В тот же год начался спад количества активных крупных юрлиц.

Вместе с тем, число еще не активных (новых) крупных юрлиц на конец июля текущего года составляет 33 предприятия, а в процессе ликвидации находится 20 компаний

Лидером среди регионов по числу активных крупных предприятий является Алматы - 490 компаний (годом ранее - 500).

Астана на втором месте - 271 компания (годом ранее - 267). Замыкает тройку лидеров Карагандинская область - 171 предприятие, против 169 годом ранее.

На долю тройки регионов-лидеров относится 41,6% всех активных крупных компаний страны.

Наименьшее число крупных компаний работает в СКО - 59, Туркестанской (после отделения Шымкента) и Жамбылской областях - по 73 предприятия.

По видам экономической деятельности наибольшее число крупных компаний сконцентрировано в сфере здравоохранения и социальных услуг - 524 (годом ранее - 544).

Далее государственное управление и оборона, а также обязательное социальное обеспечение - 261 организация (годом ранее - 257).

Замыкает ТОП-3 обрабатывающая промышленность. В этой отрасли действует 233 крупных предприятия (годом ранее - 248).

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