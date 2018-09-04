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С планами по развитию индустриальной зоны Алматы ознакомился Назарбаев

Президент Казахстана отметил важность применения в производстве современных технологий и оборудования.

Фото : открытые источники4 сентября 2018, 14:27

В ходе посещения Алматы глава государства был проинформирован о результатах деятельности и перспективных планах развития индустриальной зоны города, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте "Акорды", Нурсултан Назарбаев ознакомился с производственным циклом завода ТOO "КМК Investment" по изготовлению высокотехнологичной кабельно-проводниковой продукции, а также осмотрел образцы выпускаемых изделий.

"Обращаясь к рабочим предприятия, президент Казахстана отметил важность применения в производстве современных технологий и оборудования, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию европейского качества. Кроме того, глава государства осмотрел образцы готовых изделий и ознакомился с автоматизированным производством металлической габионовой сетки на заводе ТOO "Tokyo Rope Almaty", - сказано в сообщении на официальном сайте президента.


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