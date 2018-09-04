Доллар продолжил рост на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 367,74 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 367,74 тенге за доллар при объеме торгов 143,85 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 367,52 тенге за доллар (+2,29 тенге), суммарный объем торгов – 197,75 млн долларов (+113 450 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3929 тенге за рубль при объеме торгов 45,5 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3937 тенге за рубль (+0,0029 тенге), суммарный объем торгов – 57 000 тыс. рублей (-8 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 368-369 тенге, евро - 425-428,5 тенге, рос.рубля - 5,39-5,43 тенге.

В торгах приняли участие 25 банков.

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