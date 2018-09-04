Чтобы отдать тендер нужной компании, чиновники меняют текст с кириллицы на латиницу

Одним из распространенных коррупционных рисков, ограничивающих конкуренцию при проведении государственных закупок, является замена текста объявлений с кириллицы на латиницу - Сабирбаев.

Желая скрыть объявления от потенциальных поставщиков в сфере госзакупок, чиновники меняют их текст с кириллицы на латиницу. Это, по словам заместителя руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Данияра Сабирбаева, создает преимущество для аффилированных компаний, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Агентство на постоянной основе проводит мониторинг коррупционных рисков в сфере госзакупок.

«Одним из распространенных коррупционных рисков, существенно ограничивающих конкуренцию при проведении государственных закупок, является замена текста объявлений с кириллицы на латиницу. Данная манипуляция позволяет скрыть объявления от потенциальных поставщиков, создав преимущество для аффилированных компаний», - сказал он.

На сегодняшний день подразделения Агентства в ручном режиме промониторили информацию касательно применения государственными органами указанных схем. Так, за 2017 год установлено более 400 таких фактов.

«Полагаем, что создание общественного резонанса вокруг указанного вопроса станет действенным превентивным механизмом по недопущению ограничения конкуренции. В дальнейшем будет рассмотрена дисциплинарная ответственность первых руководителей государственных организаций на площадках советов по этике областей и Комиссии по этике Агентства»,- продолжил он.

Он уверен, рассмотрение каждого случая по отдельности на советах по этике создаст благоприятный информационный фон и позволит акцентировать внимание общественности на превентивном характере работы. Данное направление коррелируется с политикой Агентства по вовлечению максимального количества общественности в антикоррупционную деятельность.

«Все лоты государственных закупок будут озвучены и представители гражданского общества смогут принять участие в данной работе на базе советов по этике в регионах. Мы еще раз заявляем о нашей максимальной прозрачности и приверженности ценностей открытости обществу», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!