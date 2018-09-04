В АДГСПК РК придумали еще один способ борьбы с коррупцией в полиции

Как пояснил представитель агентства, сегодня все статистические сводки они сопровождают видеорядом, в котором наглядно показывают, как ловят преступников на взятках.

Руководство департамента Нацбюро по противодействию коррупции Алматы вместе с полицейскими обсудили совместные меры по борьбе со взятками внутри личного состава ДВД, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил представитель нацбюро, сегодня для наглядности в департаменте используют в качестве мер профилактики преступлений видеоролики с задержанием взяточников.

"Главным приоритетом антикоррупционной службы является не борьба с последствиями коррупционных преступлений, а их своевременное предупреждение и профилактика, что включает в себя превентивные меры, направленные на выявление коррупционных рисков и формирование антикоррупционной культуры в обществе. К слову, подобные рабочие встречи являются одной из форм упреждения коррупционных проявлений. В своей профилактической практике мы используем не только приведение статданных, но и демонстрацию видеопродукции о совершенных коррупционных преступлениях. Уверен, что эффект должен быть в данном случае как от услышанного, так и от увиденного. Такие встречи в формате конструктивного диалога имеют тенденцию благоприятного результата. Сейчас мы используем этот метод повсеместно при проведении разъяснительной работы во всех государственных органах", - отметил руководитель отдела Штаба Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Алматы Низам Зейналов.

В ДВД тем временем отметили, что продолжается практика принятия комплекса мер по обеспечению служебной дисциплины и законности среди полицейских. Как сообщил начальник Управления собственной безопасности ДВД города Алматы Айдын Кабдулдинов, в органах наказание за коррупцию несет не только сотрудник, но и руководство. Также в ДВД отметили, что продолжают работу по улучшению имиджа полицейских.

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