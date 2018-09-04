Полиция занялась алматинцем, признавшимся в отрезании голов кошкам

Будет поставлен вопрос о его психической вменяемости.

Досудебное расследование начато по факту жестокого обращения с животными, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Как отметили в ведомстве, обращений на "102" по данному факту не поступало. Но после распространения в соцсетях фотографий и видео с фактами жестокого обращения с животными, в УВД Жетысуского района было начато досудебное расследование по ст.316 УК РК - жестокое обращение с животными.

"Проводится комплекс следственных мероприятий, осмотрят дом фигуранта, будут изъяты вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе ДВД города.

Официально мужчина на диспансерном учете не состоит. Но будет поставлен вопрос о его психической вменяемости, в связи с чем алматинца отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.

В алматинских социальных сетях 3 сентября стали распространять видео, на котором молодой человек демонстрирует отрезанные кошачьи головы, окровавленную пилу и распространяет угрозы, как в адрес девушки из общества защиты животных, так и в адрес полицейских.

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