Директор детсада в Павлодарской области обвиняется в поборах и махинациях

Руководитель уволил 40 человек за полгода.

В одном из детских садов Павлодарской области новый руководитель уволил десятки работников, его обвиняют в создании преступных схем, цель которых - нажива. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

В детском саду ощущается дефицит кадров. Не хватает воспитателей и помощниц воспитателя, в обязанности которых входит уборка и организация приёма пищи. Персонал здесь надолго не задерживается. За шесть месяцев заведующая дошкольным учреждением, которую назначили лишь в декабре 2017 года, уволила больше 40 человек. Бывшие работники утверждают, что руководитель оплачивала труд людей, которых в детском саду никогда не было.

Повышенную зарплату получали и реальные работники детсада, однако распорядиться этой прибавкой они не могли.

Карлыгаш Жолдасова, бывший повар детского сада:

- Нам не хватает воспитателей, нянь, технички и дворника, но по документам они каждый месяц получают зарплату. Однажды мне начислили полторы ставки, а потом сказали, чтобы часть этих денег я отнесла бухгалтеру. Тогда я попросила, чтобы мне ничего лишнего не добавляли, потому что налог начисляли на всю сумму, и в итоге я на руки получала меньше того, что зарабатывала.

Заведующая садиком Лейла Оразбаева вроде удивлена, хотя обвинения в свой адрес слышит не в первый раз. Женщина рассказывает, что со всеми работниками они расстались на мажорной ноте, но тут же называет действия недовольных спланированной акцией мести.

- Никто не просил никакие деньги возвращать. Как начислялось, так и давали. Собрание же было с участием отдела образования. Всех моих сотрудников без моего ведома собрали. Ни меня, ни бухгалтера туда не впустили.

Градус непростых отношений начальника с подчинёнными поднимался на протяжении нескольких месяцев. И всё это время удивительную пассивность проявляли представители городского отдела образования. Новый руководитель ведомства, прежде трудившийся в отделе земельных отношений, не смог внятно объяснить, почему они допустили чудовищную текучесть кадров, которой нет ни в одном из 24 детсадов Экибастуза.

Возможно, пострадавших работников детсада так и не услышали бы, если бы не специальная мониторинговая группа при департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции, представители которой заинтересовались скандальным делом.

Алма Козбаева, член специальной мониторинговой группы:

- В письме отделу образования города Экибастуза написано о том, что 41 человек был уволен, они подтверждают. И факт о вынесении дисциплинарного взыскания на тот период они не указали, что и послужило для нас, как общественников сигналом к дальнейшим действиям. Значит, не было принято никаких мер.

Сейчас проверкой деятельности бухгалтерии детского сада занимаются работники Национального бюро по противодействию коррупции. Известно, что за все девять лет своего существования этого учреждения не было ни одной финансовой проверки. Общественники добавили, что проконтролируют весь ход расследования, чтобы довести его до логического конца.

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