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Директора и бухгалтера сельского детсада осудили в Павлодарской области

приговор суда Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области на скамье подсудимых оказались директор и бухгалтер коммунального государственного казенного предприятия "Қызғалдақ" отдела образования района Аккулы. Их обвинили в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, директор с 2016 по 2023 год пользовалась своим служебным положением и незаконно начисляла зарплату и надбавки сверх установленных штатных единиц учителей.

Пособником стала бухгалтер детсада. Таким образом, они совершили хищение бюджетных средств путем растраты более чем на 62 миллиона тенге.

"Содеянное относится к тяжким коррупционным преступлениям, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет", – уточнили в суде района Аккулы.

Отмечается, что директор достигла пенсионного возраста, и ей назначили 7 лет лишения свободы. Она пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе.

Ее пособнице учли чистосердечное раскаяние, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, а также наличие на иждивении четверых детей.

"Суд назначил ей 8 лет лишения свободы, но отбывать его она будет, когда младший из детей 2022 года рождения достигнет шести лет. Женщина в течение 10 лет не сможет занимать должности, связанные с бухгалтерской деятельностью. Приговор в законную силу не вступил", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Антикор по Жамбылской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта попуска "Кордай".

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