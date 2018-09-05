Пожар в Усть-Каменогорске убил полсотни редких животных

По версии пожарных, причиной стал поджог припаркованного рядом с домом автомобиля.

В Усть-Каменогорске при пожаре заживо сгорели почти полсотни редких животных. Рептилии, пауки, крысы и несколько колоний африканских ежей в считанные минуты погибли в огне в частном доме семьи коллекционеров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Пожар начался среди ночи на окраине города. Как говорят сами погорельцы, они спаслись лишь чудом, а вот редких для Казахстана животных вынести не успели – пламя мгновенно охватило комнаты, где находились вольеры.

В итоге погибли 44 заморских зверя. Выбежать удалось лишь нескольким кошкам и собаке.

По версии пожарных, причиной стал поджог припаркованного рядом с домом автомобиля. Виновников разыскивает полиция. А супруги-коллекционеры, оставшиеся без крова, думают, где с выжившими животными встречать приближающуюся зиму.

Константин Шелковый, погорелец:

- Процентов на 70-75 я уверен, что локализация, загорелось колесо. Само оно загореться не могло, это был поджог.

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