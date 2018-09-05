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"Барыс" представил капитана на новый сезон КХЛ

В прошлом сезоне капитаном был Найджел Доус.

Фото : пресс-служба "Барыса"5 сентября 2018, 01:26

Новым капитаном "Барыса" стал нападающий Брэндон Боченски. Об этом астанинский клуб объявил с помощью видео в своих соцсетях, пишет Vesti.kz.

В июле 36-летний Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Он уже был капитаном клуба с 2014 по 2017 год. Аналогичные функции Боченски исполнял и в сборной Казахстана.

В прошлом сезоне капитаном "Барыса" был другой натурализованный нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, который в мае перешел в "Автомобилист" после семи сезонов в Астане.

В первом матче нового, 11-го, сезона КХЛ "Барыс" 5 сентября в Нижнекамске встретится с "Нефтехимиком". Игра начнется в 22:00 по времени Астаны.


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