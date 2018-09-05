Dodge заехал на бордюр, снес фонарный столб и загорелся.

В Астане машина насмерть сбила полицейского, врезалась в столб и загорелась, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Instagram-канал Autolife_ast.

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"По словам очевидца, произошло это 4 сентября, около 23:20, по Туркестан. Автомобиль марки Dodge на большой скорости проехал Керей Жанибек, не справился с управлением и сбил полицейского, который стоял вдоль дороги. Затем заехал на бордюр, снес фонарный столб и загорелся. В сорока метрах от машины лежал полицейский, уже мертвый. Водитель Dodge'а остался жив. Его забрала скорая. Тело погибшего полицейского накрыли брезентом", - говорится в описании видео.

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По всей видимости, как отмечает канал, это был план "Перехват", так как на место происшествия моментально приехали полицейские машины, которые, вероятно, совершали за ним погоню. Позже подъехали пожарные и потушили машину.

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