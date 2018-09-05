Установлены квоты на 2019 год по сельхозтоварам, ввозимым на территорию ЕАЭС

Государства - члены ЕАЭС осуществляют распределение объемов тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии со своим законодательством.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 августа 2018 года установлены на 2019 год тарифные квоты в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, а также объемов тарифных квот в отношении этих товаров, ввозимых на территории государств - членов ЕАЭС, передает Zakon.kz.

«Установить на 2019 год в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, тарифные квоты и распределить объемы тарифных квот в отношении этих товаров, ввозимых на территории государств - членов Евразийского экономического союза, согласно приложению», - говорится в документе.

Как отмечается, тарифные квоты применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза сельскохозяйственных товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из государств - участников СНГ.

Государства - члены ЕАЭС осуществляют распределение объемов тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии со своим законодательством.

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