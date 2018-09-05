Абдрахманов: Казахстан в ООН представляет не только ЦА, но и Афганистан

Казахстан взял на себя обязательства бесплатно обучить у себя 1000 афганских студентов.

Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН представляет не только Центральную Азию, но и Афганистан. Об этом сегодня на региональной конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане» рассказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстан уже на протяжении многих лет вносит свой вклад в процессы восстановления Исламской Республики Афганистан и поддерживает все мировые инициативы международного сообщества, чтобы мирно урегулировать афганский конфликт.

Казахстан участвует в стамбульском процессе стран сердца Азии, поддержал новую мирную инициативу правительства ИРА, Кабульский процесс, а также работу своих партнеров из Центральной Азии, в частности, проведение ташкентской конференции по Афганистану в апреле 2018 года.

«В качестве непостоянного члена Совбеза ООН РК впервые в истории ООН представляет не только ЦА, но и Афганистан. Продвигая интересы этой страны в числе наших приоритетов. Под нашим председательством в январе текущего года состоялись министерские дебаты на тему построения регионального партнерства ЦА и Афганистана в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития, в которой страны-члены подтвердили свою приверженность политическому урегулированию ситуации в Афганистане. В первую очередь на основе концепции неразрывности связей вопросов безопасности и развития»,- сказал Абдрахманов.

Он напомнил, что в январе Казахстан организовал полномасштабный визит членов Совбеза ООН в Афганистан, которому предшествовала поездка в Кабул постпреда республики при ООН, в качестве председателя санкционных комитетов Совбеза ООН.

«В двустороннем аспекте РК открыта для сотрудничества в сфере транзита и логистики, коммерческих грузов, энергетики, строительства автомобильных и железных дорог, добычи полезных ископаемых. По инициативе президента Казахстан взял на себя обязательства бесплатно обучить у себя 1000 афганских студентов в рамках государственно-образовательной программы РК и ИРА, и выделил на это 50 млн долларов», - сказал Абдрахманов.

Эксперты из Казахстана считают возможным интегрировать Афганистан в экономические связи со странами ЦА, чтобы укрепить сотрудничество.

«Мы должны коллективными усилиями предавать приоритет социально-экономическому развитию Афганистана, принять комплексную программу развития с широким вовлечением международного бизнеса для реализации конкретных экономических проектов. Это позволит сформировать экономическую самодостаточность, самостоятельность, реализовать транзитный потенциал страны», - предложил он.

По его мнению, решение таких проблем должно выстраиваться на основе субрегиональной стратегии, развития на основе транспарентности, эффективности использования финансовых, человеческих и технических ресурсов.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!