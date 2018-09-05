Систему госстатистики в РК намерены усовершенствовать

Будет повышено качество собираемых данных и обеспечено качество официальной статинформации.

Поправки в законодательство по вопросам государственной статистики одобрили депутаты Мажилиса Парламента на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики» направлен на дальнейшие совершенствование правового регулирования в области госстатистики.

«Основная цель законопроекта - дальнейшее совершенствование институциональной среды и операционного обеспечения статистической системы с учетом международной практики, стандартов и принципов. Законопроектом вносятся поправки в 2 законодательных акта РК. В законе РК «О местном госуправлении и самоуправлении РК» внесены уточнения по ведению похозяйственного учета», - сказал глава ведомства.

Также в законе РК «О госстатистике» внесены изменения, направленные на уточнение и расширение понятийной части - «административные данные», «национальная перепись», а также вводится ряд новых понятий «интервьюер», «метаданные», «компьютеризированная система телефонного опроса (КСТО)», «регистрация цен» и другие.

Наряду с этим закрепляется компетенция Правительства по утверждению Плана мероприятий по проведению национальной переписи.

«За уполномоченным органом закрепляются компетенции по определению порядка и проведения опроса респондентов и пользователей с целью мониторинга уровня удовлетворенности деятельностью уполномоченного органа; по определению порядка и проведения с участием респондентов на добровольной основе тестирования и обсуждения проектов статформ; определению порядка и проведения регистрации цен; утверждению расчета численности интервьюеров, порядка их привлечения, а также стоимости их услуг», - перечислил Т. Сулейменов.

Кроме того, устанавливается порядок получения данных по респондентам от операторов связи; и порядок получения на возмездной и безвозмездной основе необходимых первичных статданных от домашних хозяйств об их доходах и расходах.

За органами госстатистики закрепляется функция по пересмотру опубликованной официальной статинформации для статцелей в случае изменения статистической методологии и на основании обновленной подтвержденной документально информации в порядке, установленном уполномоченным органом.

Сегодня к органам госстатистики относятся уполномоченный орган, госорганы и Национальный банк РК, проводящие ведомственные статистические наблюдения и формирующие официальную статинформацию в соответствии с планом статработ.

«С целью исключения внесений поправок в большое количество отраслевых законодательных актов касательно прямых компетенций административных источников по утверждению форм и методик, предлагается данную компетенцию закрепить в законе о статистике», - отметил глава МНЭ РК.

По его данным, в целях четкого определения права респондента предоставлять первичные статистические данные законопроектом предусмотрен ряд способов предоставления. Это в электронном виде в порядке, определенном законодательством РК; на бумажном носителе; посредством компьютеризированной системы телефонного опроса; при проведении личного опроса интервьюером.

В заключение министр указал, что в целом предлагаемые поправки направлены на решение нескольких важных задач.

«На совершенствование правового регулирования в области госстатистики; повышение уровня прозрачности деятельности органов госстатистики; повышение качества собираемых данных и обеспечение качества официальной статинформации; обеспечение обратной связи с респондентами и пользователями; снижение нагрузки на респондентов путем исключения сбора дублирующих показателей.

Ксения Давыдова, Астана

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