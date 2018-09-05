Законопроект об избежании двойного налогообложения с Узбекистаном рассмотрели в Сенате

Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и, тем самым, позволить наладить более тесные экономические связи между двумя государствами.

На расширенном заседании Комитета Сената по финансам и бюджету рассмотрен проект закона «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года», передает Zakon.kz.

Протокол, подписанный в Астане 23 марта 2017 года, направлен на развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информацией и пересмотр отдельных положений Соглашения на предмет налогообложения отдельных видов доходов.

Документом предусмотрено:

- изменение положений, направленных на предотвращение налоговых уклонений путем раширения обмена информацией, помощи в сборе налогов;

- уточнение положений статьи, определяющей критерии образования постоянного учреждения нерезидентом;

- изменение ряда терминов и уточнение наименований казахстанских налогов, на которые распространяется Соглашение;

- изменение статей, регулирующих порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, прироста стоимости имущества, независимых личных услуг и других доходов.

Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и, тем самым, позволить наладить более тесные экономические связи между двумя государствами.

Документ направлен на рассмотрение палаты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!