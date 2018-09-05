Ратификацию Конвенции по борьбе с "воздушными" террористами одобрил Мажилис

Принятие этой Конвенции позволит Казахстану разрабатывать и внедрять соразмерные меры и механизмы контроля.

Проект закона "О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации" одобрен депутатами на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

"Целью данного проекта закона является установление уголовно-наказуемой ответственности в отношении лиц, совершивших незаконные акты в области гражданской авиации", - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

Как он перечислил, к таковым актам относятся "разрушение воздушного судна в полете, повреждение аэронавигационных средств, использование воздушного судна в качестве перевозки оружия и выбрасывание биохимического, токсического оружия и так далее".

"В Уголовном кодексе РК уже предусмотрена уголовная ответственность за указанные деяния. Принятие указанных положений позволит соблюсти требования Совета безопасности ООН в части противодействия терроризму, а также должным образом реагировать на угрозу безопасности полетов в области авиации", - подчеркнул глава ведомства.

По данным профильного комитета Мажилиса, принятие Конвенции позволит Казахстану определить процедуры по корректировке соответствующих элементов национальной программы безопасности гражданской авиации, разрабатывать и внедрять соразмерные меры и механизмы контроля.

Ксения Давыдова, Астана

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