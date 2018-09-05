Смерть телеведущей в лифте: в Актобе начался суд

Родственники погибшей в лифте журналистки требуют лишить свободы виновных в трагедии.

В Актобе начался судебный процесс по делу о жуткой гибели 27-летней телеведущей Айзат Абдисамит в лифте собственного дома, сообщает корреспондент Bnews.kz. В трагедии обвиняют директора ТОО "Жанабек-сервис" - компании, обслуживающей многоэтажный дом, и лифтёра.

"Я возвращался с работы. Вошёл на первый этаж. Там дверь лифта была открытая. Я подумал, что как всегда сломался и не придал значения. На втором этаже люди собрались. Я хотел дальше пойти, но остановился, чтобы узнать что случилось. Сказали, что женщина без сознания, ребёнок плачет. Я посмотрел в щель и узнал своих. Я вначале подумал, что она лежит, а оказалось, что её зажало. Мы не могли их вытащить. На второй этаж лифт не поднимается. Приехали ЧСники. Я вытаскивал жену вместе с ними. Врачи сказали, что болевой шок, что она мертва", - рассказал супруг погибшей Каиржан Еркасымов.

Проверяющие нашли массу нарушений. Выяснилось, что лифт был старый и неисправный. На него не было даже паспорта. По словам жильцов, лифт ломался каждую неделю. Однако вопрос о проверке, замене или его капитальном ремонте не поднимался. Пока не произошла трагедия, в КСК обходились мелким ремонтом, для чего разово нанимали механика со стороны.

"ЧП произошло в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителя. Кенен Жанабеков должен был предвидеть опасные последствия в виде смерти человека. Механик Жарылкасын Акжанов в ходе проведения ремонта нарушал требования инструкции. В результате своей преступной небрежности, Акжанов сделал возможным аварийное движение лифта с открытой дверью, что привело к непредвиденной опасности - смерти человека", - говорит прокурор Асхат Сарсенбаев.

Подсудимый руководитель ТОО "Жанабек сервис" Кенен Жанабеков перекладывает всю вину на наёмного механика. По устной договоренности за неделю до трагедии он ремонтировал злополучный лифт. Однако качество ремонта никто из специалистов не проверял.

"Вы объект проверяли после ремонта, составляли акт приёмки с участием других специалистов?", - спросил прокурор.

"Нет. После ремонта я сделал визуальный осмотр. Лифт работал. Я доверял механику", - заверил Жанабеков.

Родственники погибшей Айзат Абдисамит требуют лишить подсудимых свободы. По их словам, этот случай должен стать уроком для других КСК и государственных органов, пустивших на самотёк проблему старых лифтов в городе.

"Моя 27 летняя дочь погибла из-за неисправности лифта, из-за безответственности руководителя лифтовой компании. Я требую справедливого наказания", - сказала мать погибшей Айша Тулемисова.

Напомним, ЧП произошло 4 апреля текущего года вечером. Женщина возвращалась домой с трехлетней дочерью. Вызвала лифт и пропустила в кабину ребенка. Однако сама войти не успела. Двери лифта закрылись и женщина оказалась зажатой между кабиной и шахтой. Лифт пошел вверх и остановился между вторым и первым этажами. Женщина умерла от асфиксии грудной клетки.

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