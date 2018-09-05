Назначен вице-министр общественного развития РК

Им стал Сергей Коновалов.

Постановлением Правительства РК Сергей Коновалов назначен на должность вице-министра общественного развития Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Сергей Коновалов родился в 1976 г. в Восточно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Семипалатинский государственный университет «Семей».

Трудовую деятельность начал в 1993. В 1998–2000 годах работал младшим научным сотрудником и старшим лаборантом Института философии и политологии Национальной Академии наук РК.

В 2000–2002 — главный специалист Департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, главный эксперт Секретариата Совета Безопасности РК.

В 2002–2008 работал в структуре Администрации Президента РК. Занимал должности главного эксперта Отдела внутренней политики, заведующего сектора, главного инспектора Информационно-аналитического центра.

В 2008–2016 — консультант, заведующий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

В 2016–2018 — заведующий сектором Секретариата Совета Безопасности РК.

С марта 2018 года по настоящий момент занимал должность заместителя заведующего Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности РК.

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