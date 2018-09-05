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В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию.

Фото : © РИА Новости / Алекс Макнотон5 сентября 2018, 17:40

Британские прокуроры назвали имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Отмечается, что ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.


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