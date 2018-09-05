Синтолового качка "Руки-базуки" избила девушка

Терешин принял участие в съемках на YouTube-канале «Движ Live».

Кирилл Терешин, после резкого падения внимания к своей персоне, вновь решил взбудоражить общественность. На этот раз он решил выйти на ринг против девушки, сообщает интернет-газета «Ридус».

Терешин принял участие в съемках на YouTube-канале «Движ Live», где ему предложили выйти на ринг против девушки. Девушка оказалась совсем непростой — 21-летняя Заира Дышекова чемпионка мира по панкратиону, чемпионка России по кунг-фу, сейчас выступает в стиле ММА. Для пущего эффекта, Терешину представили ее как хрупкую девушку модель, которая принимает участие в этом бою ради съемки.

В начале боя Заира не собиралась «уничтожать» Терешина на ринге, но получив от него вполне серьезный удар в лицо перешла к активным действиям. Всего за несколько секунд девушка нанесла псевдокачку несколько точных и сильных ударов, повалила на пол и добила соперника.

Несмотря на то, что Терешин выступал против профессионального спортсмена, пользователи YouTube не оценили такого зрелища и в очередной раз вылили шквал критики на Кирилла.

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