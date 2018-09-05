Семья казахстанцев погибла в зоне боевых действий на афганской границе

Родная тётя детей искала их пять лет и в этом году узнала, что они сейчас находятся в Сирии.

Карагандинец 6 лет назад отправился на обучение в Египет вместе со своей семьёй и пропал без вести. Позже выяснилось, что супруги таинственным образом погибли на афгано-пакистанской границе, а дети попали на воспитание к чужой женщине, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Родная тётя детей искала их пять лет и в этом году узнала, что они сейчас находятся в Сирии. С просьбой вернуть их в Казахстан она обращалась в посольства нескольких стран и в канцелярию президента.

В начале 2012 года Ганибет Тажмагамбетова проводила своего брата Еркина Бексеитова на рейс в Египет. Он собирался стать имамом и поехал получать соответствующее образование в Александрию. Срок учёбы всего 2 года, но с Еркином отправились жена и двое детей решили, что вместе спокойнее. В Египте у пары родился ещё один ребёнок.

«Полтора года он там жил, снимал квартиру, всё было хорошо. Отправлял мне диски, видео, фото сообщения. Всё было хорошо, пока он не пропал на 4 месяца. Потом позвонил, сказал, что оказался в Пакистане в городе Пешаваре, что работает там продавцом, что на тот момент его положение не очень хорошее», - рассказывает Ганибет Тажмагамбетова.

Родные сразу заволновались и предложили вернуться домой. Еркин сообщил, что приедет в конце лета 2013 года. Это был его последний разговор с семьёй.

23 мая Ганибет пригласили в отдел по борьбе с экстремизмом Карагандинской области и сообщили, что средний сын Еркина умер от болезни, а сам Еркин и его жена погибли на афгано-пакистанской границе. Позже Ганибет написала неизвестная женщина. Представилась Айданой и сообщила, что дети погибших у неё на воспитании с тех пор как семья брата отправилась в зону боевых действий.

«По словам Айданы, он был вынужден. Я ей пишу: он осознанно пошёл на войну? Потому что по своему складу мы не такие люди, которые бросятся в огонь головой. Мне ответили, что у не было выбора», - продолжает Ганибет Тажмагамбетова.

Название учебного заведения в Александрии, куда поехал учиться Еркин, Ганибет не знает. Официальное ли оно неизвестно. В негосударственных учреждениях Египта преподают экстремистские идеологические направленные дисциплины и могут сбить человека с пути, дать ему неправильные религиозные установки и даже заставить отправиться в горячую точку.

Когда человек вокруг себя не видит никого кроме тех, кто его ведет, такого человека могут использовать. Это можно назвать зомбированием. Как бы человек уже теряет свою личность, личные качества, он уже думает, что он живёт по Корану, - поясняет теолог реабилитационного центра Сагынай Рахымжан.

Чтобы понять, что случилось с её братом, Ганибет направила запросы в несколько консульств стран Ближнего Востока. Женщина, которая воспитывает племянников Ганибет, сообщила, что дети сейчас в сирийском посёлке Суса. Сейчас Ганибет направила запрос в канцелярию Президента и Министерство иностранных дел с просьбой помочь вернуть своих племянников на родину из Сирии и найти могилы родных.

«Я надеюсь, что эта война закончится и удастся мне хотя бы пойти на могилу брата и пару слов сказать. Потому что я с ним не успела попрощаться», - плачет Ганибет.

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