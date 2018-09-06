В Казахстане подешевели овощи и некоторые фрукты

А вот мясная продукция дорожает.

К осени сезонные овощи упали в цене еще сильнее: огурцы - на 13% за месяц, помидоры - сразу на 17%, сообщает zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Мясная продукция дорожает: конина поднялась в цене на 2% за месяц, куриные окорочка - на 3%.

Овощной сезон в разгаре: за август продавцы скинули цены на свежие помидоры еще на 17,3%, на огурцы - на 12,9%.

Кроме того, подешевел на 8% к июлю картофель, на 7,5% - чеснок, на 4,7% - лук и на 1,8% - капуста.

Заметно выросла цена за месяц только на свеклу - плюс 2,4%.

Среди фруктов цены снизились на яблоки - на 1,5%, а поднялись - на несезонные цитрусовые: лимоны (+1,7%) и апельсины (+3,7%).

В сегменте мучных изделий и круп практически не наблюдалось скачков цен. Более чем на 1% изменилась только стоимость пшена (+1,1% за месяц) и риса (+2,6%).

В сегменте бакалеи немного подорожали дрожжи (+1,4% к июлю), а также - майонез (+1,5%).

На напитки цены практически не поменялись.

В то же время, среди продукции животного происхождения наметилось удорожание. Так, за август на 1% подскочили цены на мороженую рыбу, на 1,7% - на конину, и сразу на 2,8% - на куриные окорочка.

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