Аэропорт Семея открылся после реконструкции

Взлетную полосу шириной 45 метров и длиной около 2,5 километров полностью покрыли монолитным бетоном.

Аэропорт Семея начал принимать воздушные суда после реконструкции, начатой еще в 2016 году, Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

На капитальный ремонт взлетной полосы и прилегающей территории из бюджета по программе «Нурлы жол» выделили больше 10 миллиардов тенге. По словам экспертов, теперь воздушная гавань отвечает всем требованиям Международной организации гражданской авиации. Взлетную полосу шириной 45 метров и длиной около 2,5 километров полностью покрыли монолитным бетоном.

Напомним, что этот аэропорт не ремонтировали почти 30 лет.

«В данный момент в основном работы завершены. Сейчас проходит благоустройство, озеленение данных объектов, но и завершение строительства. Взлетно-посадочная полоса у нас готова, и с 2 сентября на аэродром Семея у нас совершается посадка регулярных рейсов. Планируется, как было здесь, значит, Алматы и Астана, а также ближнее зарубежье. Но, я думаю, на перспективу будет и дальнее зарубежье, то есть это Турция и западные страны Европы», - сказал начальник наземных служб Международного аэропорта Семея Марат Жаксылыков.

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