В степи Мангистау спасли отставшего от стада верблюжонка
Чтобы отогнать отставшего верблюжонка, оператор стал кружить квадрокоптером над животным.
Фото : OnlineTambov.Ru6 сентября 2018, 06:37
В Мангистауской области путешественники спасли отбившегося от стада верблюжонка. Его заметили в степи, когда снимали на квадрокоптер башню Шпак, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".
По словам Вячеслава Никишина - одного из участников экспедиции - подняв видеокамеру повыше, оператор увидел и стадо верблюдов. Малыш при этом двигался в противоположном направлении.
Чтобы отогнать отставшего верблюжонка, оператор стал кружить квадрокоптером над животным. И делал это по направлению к стаду. Спустя пару часов путешественникам удалось увидеть семью уже в полном составе.
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