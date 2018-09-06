Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В степи Мангистау спасли отставшего от стада верблюжонка

Чтобы отогнать отставшего верблюжонка, оператор стал кружить квадрокоптером над животным.

Фото : OnlineTambov.Ru6 сентября 2018, 06:37

В Мангистауской области путешественники спасли отбившегося от стада верблюжонка. Его заметили в степи, когда снимали на квадрокоптер башню Шпак, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

По словам Вячеслава Никишина - одного из участников экспедиции - подняв видеокамеру повыше, оператор увидел и стадо верблюдов. Малыш при этом двигался в противоположном направлении.

Чтобы отогнать отставшего верблюжонка, оператор стал кружить квадрокоптером над животным. И делал это по направлению к стаду. Спустя пару часов путешественникам удалось увидеть семью уже в полном составе.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты