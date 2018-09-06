Ослабление курса тенге не отразится на стоимости авиабилетов - Женис Касымбек

Он считает, что предпосылок для изменения цен нет.

Ослабление курса тенге не должно отразиться на стоимости авиабилетов. Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек считает, что предпосылок для изменения цен нет, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

В том числе и на международные рейсы. При этом в соседней России, валюта которой пострадала от очередного пакета санкций Вашингтона, крупные авиаперевозчики заявили, что, скорее всего, будут пересматривать стоимость билетов на международные рейсы в сторону повышения. Что касается аргументации главы Мининвестразвития, то Касымбек подчеркнул, что на цену авиабилетов главным образом влияет стоимость авиакеросина.

- На сегодня мы не видим каких-то предпосылок, что могло бы повлиять на стоимость билетов. Что влияет на стоимость билетов? Основная составляющая - это авиакеросин. И второе - стоимость, если самолет в лизинге. На сегодняшний день цены на авиакеросин стабильные. Если они останутся стабильными, то и стоимость билетов будет стабильной, - заявил Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

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