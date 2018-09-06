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Акцию против поборов в школах запустило столичное Управление образования

В случае поборов родители могут обратиться по телефонам, предоставленным Управлением.

Фото : Knews.kg6 сентября 2018, 10:11

Управление образования города Астаны запустило акцию "Нет поборам", передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ведомства Ануар Жангозин.

"Совместно с проектным офисом "Астана - Адалдық Алаңы" в целях искоренения поборов в организациях управление образования города Астаны запускает акцию #НЕТ_ПОБОРАМ. Ниже представлена информация по выделяемым денежным средствам из государственного бюджета. Также прикреплен приказ Управления о незаконном сборе денежных средств. Уважаемые жители города Астаны! Если вы столкнулись с неправомерными действиями в организациях образования, просим обращаться по телефонам: 55-68-83, 55-68-73", - написал Жангозин.


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