Несмотря на рост курса доллара, цены пока держатся

Инфляция пока остается в целевом коридоре Нацбанка (5-7%).

По итогам августа цены на товары и услуги в потребительском сегменте выросли к июлю всего на 0,2%, год-к-году - на 6%. В целом по итогам января-августа текущего года стоимость товаров и услуг превосходит показатели аналогичного периода годом ранее на 6,3%. Об этом говорится в исследовании Ranking, сообщает Zakon.kz.

Инфляция пока держится в целевом коридоре Нацбанка (5-7%), несмотря на падение тенге. Напомним, по отношению к американской валюте тенге за август обесценился на 3,6%, ранее 2 месяца подряд нацвалюта уже падала относительно доллара на 2,4%, причем доллар продолжает расти с каждым днем и в сентябре.

В то же время, если ранее прогнозный коридор на 2019 год составлял 4-6%, а на 2020 - ниже 4%, то сейчас глава Нацбанка РК Данияр Акишев уже не уверен в сохранении этих показателей.

"По прогнозу Национального банка, инфляция по итогам текущего года будет в заданном коридоре, как планировалось. Однако в 2019-2020 годах возможен выход инфляции из заданного коридора. Во-первых, это связано с режимом санкций против Российской Федерации, во-вторых снижение цен на нефть, третье - с ростом социальных расходов и кредитов", - сказал Акишев на заседании правительства РК на этой неделе.

Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев поручил держать на строгом контроле недопущение роста цен на товары и услуги. Этот вопрос будет рассматриваться ежемесячно.

Впрочем, пока заметный рост зафиксирован только на непродовольственные товары - сразу на 8,2% за год по итогам августа. Причем сильнее всего к осени выросли в цене одежда и обувь.

В то же время, продовольственные товары подорожали год-к-году всего на 5,1%, а непосредственно продукты питания - лишь на 4,8% (а за месяц цены в секторе даже упали - на 0,3% к июлю).

Платные услуги также выросли по стоимости весьма умерено - на 4,9% за год. Самый резкий прирост цен отмечен в сфере транспортных услуг (+7,8% за год), в здравоохранении (+6,8%) и сфере ЖКХ (+6,1%).

Среди регионов РК год-к-году самый сильный рост цен на товары и услуги ощутили жители Астаны (+7,1% за год) и Мангистауской области (+7%).

Напомним, по итогам прошлого года показатели инфляции в целом по потребительскому сегменту составляли 7,4% к 2016 году.

Рост цен на продовольственные товары достигал 8,6% за год, на непродовольственные - 8,4%, на платные услуги - 5,1%.

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