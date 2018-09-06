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Токаев обозначил задачи перед сенатом

Сенаторы займутся законодательным обеспечением реформирования правоохранительной системы.

Фото : NewTimes.kz6 сентября 2018, 10:26

Предваряя повестку заседания, спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам с речью, в которой обозначил основные направления работы Палаты в четвертой сессии шестого созыва, передает корреспондент Zakon.kz.

«Нам четко известны наши задачи. На пути присоединения нашей страны к числу развитых государств нам необходимо неустанно трудиться, приложить все усилия для выполнения всех комплексных мероприятий. (...) Главная задача, поставленная Елбасы, - дальнейшее улучшение благосостояния народа, выполнение работ во благо развития экономики страны. И все это возлагает большую ответственность на нас - депутатов», - отметил он.

Как напомнил спикер Сената, глава государства, выступая на открытии новой сессии Парламента, уделил особое внимание реформированию правоохранительной системы.

«Обозначил все недостатки, существующие в данной сфере. В связи с этим мы будем проводить работу над совершенствованием этой отрасли. Вместе с тем будем рассматривать пакет законодательных поправок, предусматривающих дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, в сфере экономической деятельности», - подчеркнул Токаев.

Ксения Давыдова, Астана


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