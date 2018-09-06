7000$ за душу: кому выгодна детская смертность от суицида

Официальные статистические данные о суицидах в значительной мере отличаются от реальных, не говоря о том, что никто не считает неудачных попыток.

Казахстан входит в число лидеров стран по количеству детских суицидов. По официальным данным с начала года в стране 124 ребенка добровольно ушли из жизни, сообщает Zakon.kz.

Пока человек не сталкивается с суицидом в своей семье, он может считать, что данная тема не актуальна. На самом деле статистика детских самоубийств показывает возрастание попыток и летальных исходов с каждым годом. Официальные статистические данные о суицидах в значительной мере отличаются от реальных. Не говоря о том, что никто не считает неудачных попыток.

В чем причина детского суицида и как его предотвратить рассказывает педагог-психолог Елена Занина.





«Раньше все думали, что чаще всего суицидальным мыслям подвержены дети из неблагополучных семей, - говорит она. - Я работаю в гимназии, где многие семьи очень обеспеченные, при этом среди них были выявлены дети с риском к суициду. Родители считают, что если они удовлетворяют запросы детей на материальные ценности, обеспечивают им досуг, то на этом их миссия выполнена. В моей практике был случай, когда ребенок сказал маме: «Я вас не просил покупать мне все это, я просил почитать мне книжку, я хотел, чтобы вы просто посмотрели мне в глаза, а не говорили дежурные фразы, потому что я отвечаю нормально, а что нормально, если я плачу в своей комнате». Когда я это услышала, у меня пошла дрожь по телу, а мама ребенка сидела, молчала и плакала».

Факторы, провоцирующие детей на суицид носят сугубо личный характер, переживания ребенка кажутся для него неразрешимыми и единственный выход - это смерть. Основными причинами, толкающими детей на суицидальные мысли, являются сложности в семье, непонимание с родными, непринятие общества, заниженная самооценка, отсутствие друзей, депрессии, травля, безответная любовь и неудачи в учебе.

«С 1 по 11 класс мы проводим тест на тревожность и выявляем таких детей, - продолжила психолог. - Потом я приглашаю их в свой кабинет и даю им более углублённый тест на склонность к суициду. Если у ребенка выявляются предпосылки, то я спрашиваю у него, могу ли я поговорить с его родителями. Я не говорю им, что у него есть склонность к суициду. Говорю, что меня беспокоит его психологическое здоровье. После мы работаем с родителями, и как только меняется ситуация в доме, сразу меняется и ребенок».



7000$ за душу

«Синий кит» это не единственная группа в социальных сетях, склоняющая детей и подростков к суициду. «Группы-смерти» блокируются спецслужбами ежедневно, но их не становится меньше.

«Когда я была школьницей, нам зачитывали высказывание одного американского политолога, он сказал «наступит время, когда мы без единого выстрела развалим это государство и лишим его будущего». Вот сейчас они это и делают. Как рассказал мне один информированный товарищ, за каждого ребенка, который вступил в чат и завершил дело суицидом, тот, кто помог ему это сделать, получает 7000$. Что это? Если не уничтожение нашего генофонда, снижение численности населения и изменение психики детей», - говорит Занина.

По мнению психолога, жертвами групп-смерти становятся дети, которые имеют психологические проблемы и заходят в социальные сети ночью. Начав диалог с ребенком, они начинают выяснять их уязвимые места и давить на них. Как правило, это проблемы в семье, отсутствие друзей, непонимание общества. После установления контакта ребенка начинают шантажировать, угрожая расправой над близкими.

Тревожные сигналы

«Первым тревожным сигналом является заявление о себе, - отмечает психолог. - У меня была девочка, которая выкрасила себе волосы в необыкновенный цвет. Когда я начала с ней работать, то выяснилось, что это был вызов с целью обратить на себя внимание. Проблема была с мамой. Другая девочка сидела на уроке и вышивала ниткой на коже свое имя. Физическая боль помогала ей справиться с душевной. Мальчик на уроке черчения протыкал руки циркулем. Я пригласила одну маму и спросила, не настораживает ли ее, что ребенок всегда ходит в блузке с длинным рукавом. Когда мы подняли рукава, то увидели много шрамов и свежих порезов от лезвия или ножа. Девочка же утверждала, что ее поцарапала кошка».

Изменения поведения, кардинальные перемены во внешнем виде, нежелание что-либо делать, отчуждение от внешнего мира, частое нахождение в своих мыслях или легкое расставание с любимыми вещами, все это может быть тревожным сигналом для родителей.

«Если родители не в состоянии разговорить ребенка, то они должны обратиться к психологу. Если отношения доверительные, то попытаться растопить душу ребенка и узнать о его проблемах, помочь ему справиться, или лучше не допускать до такого состояния. Нужно быть с ребенком на одной волне и проявлять родительскую любовь. Через любовь ребенок начинает верить, что он кому-то нужен и самое главное, он начинает верить, что он что-то может. У Асадова есть хорошее стихотворение «Все начинается с любви» - и рождение, и работа, и дальнейшая жизнь. Если я не буду любить работу, то у меня будет низкий КПД, если я не буду любить своего мужа, он уйдет к той, кто будет его любить, если я не буду любить своего ребенка, он будет это чувствовать»,- подытожила Елена Занина.

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