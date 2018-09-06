Жители Байконура будут иметь полноценный доступ к казахстанской медпомощи

РК ратифицировал поправки в соглашение с РФ по медпомощи на комплексе Байконур.

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей г. Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, в рамках действующего соглашения между правительством Российской Федерации и Казахстана жители города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года казахстанским гражданам, а это более 48 тысяч населения города, медицинская помощь оказывается только российскими медицинскими организациями в соответствии с законодательством РФ.

«В связи с существенными отличиями от действующей в Казахстане медицинской помощи, казахстанские граждане не обеспечены правом получать в соответствии с законодательством РК гарантированный объем медицинской помощи, бесплатные лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также проходить профилактический медицинский осмотр», - констатировал глава ведомства.

По его словам, население г.Байконура лишено доступа к высокоспециализированной медицинской помощи, которое доступно во всех регионах республики, что увеличивает риск неблагоприятных исходов с инвалидизацией и снижением качества жизни.

«Проект протокола позволит гражданам РК, проживающим в г. Байконур, поселках Торетам и Акай, получать медпомощь в соответствии с национальным законодательством РК, оказываемую субъектами республики», - пояснил министр.

В то же время он указал, что до вступления в силу вносимых изменений в соглашение, в соответствии с достигнутыми договоренностями между правительствами двух стран 12 августа 2016 года, в г. Байконуре был введен филиал областного медицинского центра управления здравоохранения Кызылординской области. С января в городе открыта поликлиника, которая предполагает обслуживание до 30 тысяч человек.

«На данный момент прикреплено более 17 тысяч человек. Открыто восемь участков, которые практически полностью укомплектованы врачами и специалистами среднего звена. На функционирование поликлиники на 2018 год из бюджета выделено свыше 189 млн тенге, из местного бюджета на дооснащение поликлиники запланировано 64 млн тенге, на амбулаторное лекарственное обеспечение в этом году запланировано 96,5 млн тенге», - перечислил Биртанов.

Также в следующем году запланировано открытие отделения хирургии с развертыванием операционного блока и реанимационного отделения. Как заключил глава Минздрава, правовое закрепление деятельности казахстанских медицинских организаций на территории г. Байконура будет возможно после вступления в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение.

Ксения Давыдова, Астана

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