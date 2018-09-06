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371,8 тенге за доллар - итоги утренних торгов

Доллар продолжает рост.

Фото : Lada.kz6 сентября 2018, 11:29

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 371,80 (+1,91) тенге за доллар, объем торгов – 142,1 млн долларов (-22 750 долларов).

Средневзвешенный курс рубля составил 5,4680 (+0,0709) тенге за рубль, объем торгов составил 1 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,2829 тенге за юань (+0,3465), объем торгов – 2,7 млн юаней (+700 тыс. юаней).

Средневзвешенный курс евро 433,00 (+4,03) тенге за евро.

В обменниках курс доллара – 372,3 - 374,3 тенге, евро - 433,1 - 435,3 тенге, рубля - 5,46 - 5,51 тенге.


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