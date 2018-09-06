Троих участников перестрелки госпитализировали в Мангистауской области
Все получили дробовые ранения разных частей тела.
Фото : Новая Кубань6 сентября 2018, 11:36
В Мангистаускую областную больницу доставили троих пострадавших с огнестрельным ранением, передает Lada.
Пациенты поступили 6 сентября в 02:00 из села Курык. Об этом сообщила пресс-служба Мангистауской областной больницы (МОБ).
Двое пострадавших находятся в отделении нейрохирургии и травматологии, в состоянии средней тяжести.
- Пациент, 1990 года рождения, получил не проникающее огнестрельное дробовое ранение нижней челюсти и височной области. Находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести. У второго пострадавшего, 1994 года рождения, дробовое ранение обеих кистей рук и грудной клетки, также без проникновения. Он госпитализирован в отделение травматологии, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий пострадавший, 1994 года рождения, получил дробовое ранение брюшной полости, грудной клетки, ноги, желудка, тонкой и толстой кишки. Проведена операция, удалена селезенка. Он находится в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, - прокомментировал Айткали Чалабаев, заведующий приемным отделением МОБ.
По словам врача, все трое – жители села Курык.
Зумрат Амир
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